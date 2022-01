Laurent MARCOU

Chargé d'affaires en hébergement informatique, Datacenter

Responsable de service Exploitation Datacenter

Responsable de site, responsable de centre de profit

en Facility Management dans les services & moyens généraux, services et gestions du patrimoine immobilier d’entreprises



Description du poste actuel:

Gestion de centre de profit, dans les services aux personnels, moyens généraux, travaux et gestion du patrimoine immobilier.

Actions, missions, rôles et responsabilités :

Management d’un centre de profit en Facility Management dans les services & moyens généraux. Relations commerciales avec les correspondants clients, prestataires, fournisseurs et intervenants: Comités, projets, travaux neufs, suivi des dossiers.

Gestion de comptes d’exploitations, de contrats de prestations et de travaux, reportings, facturations.

Management de collaborateurs et prestataires, définition des rôles, responsabilités et périmètres fonctionnels, optimisation des moyens.

Management des coûts fournisseurs, suivi des actions, amélioration du rapport qualité/coût.



Poste prédécent:

Responsable de centre de profit : De 1999 à fin 2008 - Toulouse puis Région Parisienne

Société XEROX GLOBAL SERVICES : Facility Management dans la production de documents et services associés

Description du poste:

Gestion de centre de profit, dans la production de documents en éditique, mise sous pli, reprographie et impression numérique pour différents clients (industrie, banques, assurances,…)



Actions, missions, rôles et responsabilités :

Organisation de la production. Management de collaborateurs et responsables (jusqu'à 35 personnes), définition des rôles, responsabilités et périmètres fonctionnels, optimisation des moyens RH.

Optimisation des moyens: moteurs d’impression et de mises sous pli, outils informatiques de production, moyens généraux.

Relations commerciales avec les clients et prestataires (Clients en industrie, banque, assurance, tertiaire et services) : Comités, Projets, suivi des dossiers. Gestion des comptes d’exploitations (CA 2008 : 2 600K€) : contrôle des reportings, facturations. Management des coûts fournisseurs.

Etude, mise en place et suivi de projets.

Mise en place, fin 2006, d’une nouvelle organisation : Centre de production de documents en éditique, multi clients, en région parisienne & d’un datacenter national.

Chef de projet sur le déménagement de 5 sites de productions vers ce nouveau centre de production.

Mise en place, et en production de cette nouvelle organisation. Management de ce nouveau centre, tant en production, qu’en infrastructure .

Prise en charge opérationnelle, fin 2007, d’un nouveau centre de profit : Nouveau client hautement stratégique (Migration de production dans un nouvel environnement technologique). Projet en équipe transverse avec directeur de projet, chef de projet et différents supports. Prise en charge de la migration, la réalisation, et de la mise en place, tant en exploitation qu’en infrastructure de ce nouveau site.

Résultats

Résultats financiers, relationnels et qualitatifs supérieurs aux résultats attendus.

Leadership d’équipe, capacité à déléguer, fédérer, décider. Leadership commercial. Organisé, Rigoureux, Anticipation et mesure de risques, expérience de travail en cross fonctionnel



Mes compétences :

Responsable

Impression numérique

Reprographie

Manager

Maintenance

Services généraux

SAV

Management

Éditique

Chef