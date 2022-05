Laurie CHAPPELET

Passionnée par la nutrition et l'alimentation, j'adore développer de nouveaux produits qui raviront les consommateurs.



Au cours des sept dernières années, j'ai acquis une expérience solide en développement produit (de la création d'une idée à la fabrication en usine), en gestion de projet et en management.



Organisée et dynamique, je suis reconnue pour la clarté de ma communication. J'aime travailler en équipe et dans un environnement international.



Je suis toujours intéressée pour échanger avec d'autres professionnels !





Mes compétences :

Gestion de projet

Nutrition

Travail en équipe

Nutrition animale

Innovation

Communication

Développement produit