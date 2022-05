Laurie GUILLAUME

Mon expérience professionnelle m'a permis d'acquerir les compétences nécessaires à la gestion de projets et au métier de Coordinatrice d'Etudes Cliniques, de développer mon esprit d’équipe et ma capacité d’adaptabilité. Au cours de ces années j’ai pu exprimer mes qualités d’autonomie, de rigueur, d’organisation ainsi que mes aptitudes relationnelles.





Volontaire, optimiste, rigoureuse et organisée, je souhaite mettre à profit mon expérience au sein d’un environnement performant et dynamique, où l’esprit d’équipe et les compétences sont mis au service de la recherche clinique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Recherche clinique

Analyse de données

Gestion de projets

CNIL

Rigueur

Organisation

clinical trials

Immunology

pharmacology

clinical trials management

Thyroid

Quality Control

Public Health

Physiology

Monitoring of the inclusions and quality indicator

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internal coordination

Informed Consent

Hepatitis B

GCP

Dermatology

Data Management

Case Report Forms