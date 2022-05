Laurie MARQUIS

Titulaire d'un diplôme en droit des entreprises avec une spécialisation en droit social, je suis Juriste en Droit Social au sein du Groupe Eram.

Mes différentes expériences, acquises au sein de grands groupes (Groupe FLEURY MICHON - Groupe ATLANTIC - Groupe FIDUCIAL), m'ont permis de conseiller les interlocuteurs RH et les opérationnels aussi bien en relations individuelles que collectives.



Mes compétences :

Capacité rédactionnelle et relationnelle

Grande autonomie

Expérience d'un audit social

Maîtrise de l'Informatique

Travail d'équipe et partage des connaissances

Veille juridique et législative

Rigueur dans le travail

Force de proposition : conseil juridique