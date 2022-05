Linda MERIENNE

Après une expérience Marketing et Trade Marketing chez Procter & Gamble France pour des produits vendus en Pharmacie, je me suis dirigée vers une marque prestigieuse: BULGARI, Joaillier Italien Contemporain qui commercialise depuis 1992 des parfums, pour promouvoir en France, puis en Suisse les parfums à travers la gestion du Marketing (BTL & ATL). Le lancement et la réussite des cosmétiques Bulgari et la gestion d'une équipe motivée sont aujourd'hui mes challenges moteurs au quotidien.



Ce parcours s'inscrit après une formation en Commerce Extérieur (Maîtrise LEA Affaires et Commerce LE MANS Anglais/ Expagnol)complétée par un master avec spécialisation Marketing International ainsi que deux stages de 6 mois en entreprise en France et à l'étranger.



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce extérieur

Cosmétiques

Créativité

horlogerie

Joaillerie

LEA

Luxe

Marketing

Marketing opérationnel

Packaging

Pharmacie