Je suis à la recherche d'un poste de pharmacien Assurance-Qualité / Opérationelle / Produit / Système



Disponible



Mes compétences :

 Maîtrise des procédés de bionéttoyage et stérili

 Connaissance des procédés de production et condi

 Maîtrise des méthodes d’identification, résoluti

 Maîtrise des procédés de mirage automatique et m

 Maitrise des BPF/cGMP ; des BPL ; BPDG ; CFR ;

 Maîtrise des procédés de formulation, répartitio