Lionel DI FUSCO

J’ai découvert la kinésiologie et la psychothérapie, en tant que client avant de me former dans le but d’exercer à titre professionnel.

Pendant plus de 10ans, j’ai été cadre en entreprise assumant des fonctions lourdes et des responsabilités engageant la pérennité de l’activité. Le stress a fait partie intégrante de ma vie pendant cette période, permettant à mes problématiques profondes de s’exprimer.

Ne pouvant plus faire face aux situations difficiles de ma vie personnelle et professionnelle, j’étais de plus en plus soucieux de vouloir sortir de cet engrenage, je me suis donc rapproché des sciences humaines et plus particulièrement de la kinésiologie.

Cette discipline m’a rapidement permis de retrouver un équilibre et un réel développement personnel en prenant en considération l’intégralité de ma personne : physique, mental, émotionnel et énergétique.

Suite à tout ce travail, j’ai réalisé qu’une profession orientée vers l’accompagnement serait totalement en adéquation avec mes attentes et ma personnalité empathique et sensible.



Mes compétences :

Agriculture biologique

HACCP

Normes Qualité

Qualité

Accompagnement au changement

Psychothérapie

Kinésiologie

Gestion du stress

Développement personnel