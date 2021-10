Lionel FERNANDES

23 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique dont 15 ans en tant que manager



Mes valeurs :

. Engagement

. Rigueur

. Confiance

. Ecoute

. Enthousiasme

. Partage



Mes compétences :

Réaliser et animer des réunions

Fédérer et motiver une équipe de commerciaux

Recrutement de commerciaux

Etre force de proposition et créer des outils

Reporter lactivité de la région

Contrôler l'activité des commerciaux

Prospecter et fidéliser des comptes clés

Réaliser des duos daccompagnement

Participer activement au processus commercial

Management

Industrie pharmaceutique