Louis Guinamard

Auteur-rédacteur

- Coordinateur de la mobilisation Excision, parlons-en !

- Survivantes, femmes violées dans la guerre en République démocratique du Congo, octobre 2010, Editions de l'Atelier.

- Rapport annuel du Secours Catholique 2012 et 2013.

- Rapport annuel de l'Unicef France 2008 à 2013.

- Justice des mineurs, questions majeures : 30 interviews (Cyrulnik, Emmanuelli, Perben) sur la rénovation de la Justice des mineurs. Parution : et publication 2009.

- À quoi sert le Secours Catholique ?, 250 pages, Editions Bayard, 2008.



Journaliste-reporter

Principaux dossiers réalisés :

- La nouvelle Bibliothèque d'Alexandrie ; Géo Magazine, 2008

- L'égalité d?accès à l'école du Louvre ; Le monde de l'éducation, 2008

- Paroles de sans-voix, 8 pages diffusé à 7 millions d'exemplaires, mars 2007 en supplément de la majorité des quotidiens nationaux et régionaux

- Les voies de l'art ; Esclavage domestique, Bonnes à rien ; Congo RDC, élections présidentielles ; Tibhirine, 10 ans après ; Congo-Brazzaville, le Pool dans la tourmente.



Communication

Organisation de colloque

- Les droits de l'enfant 20 ans après : L'intérêt supérieur de l'enfant face au politique, Paris, 18 novembre 2009, co-organisation Unicef et Sciences Po. Contact des intervenants, définition et suivi des contenus des interventions, logistique. 24 intervenants dont : R.Badinter, P.Meirieu, D.Versini, P.Poivre d'Arvor...



Définition de stratégies de communication 2008 :

- Unicef : définition de la stratégie de communication pour le projet Justice des mineurs, questions majeures (publication grand public ; outils multimédias, spot viral) ;

- Kepler Consulting : rédaction d'un plan de communication.



Responsable des publications non périodiques 2003 à 2005

Service communication du Secours Catholique :

- Définition de la ligne éditoriale des publications ;

- Rédaction des contenus et planning organisationnel ;

- Rédaction d'outils de communication : rapport d'activité, dépliants, ?



Responsable de formation 2003 :

Création et animation, pour Aéroports de Paris, d?une formation Communication destinée à l'autorité aéroportuaire algérienne, dispensé à Paris et Alger.



Éditeur

Création et animation des Editions Taor (www.taor.fr) 2002

Réalisation, édition et diffusion de 5 ouvrages illustrés.



Outils informatiques :



Bureautique Word, Excel, Power Point

Logiciels édition Quark X-Press, Photoshop (connaissances)

Logiciels internet Dreamweaver (réalisation d?un site personnel)



Langues :



Anglais Lu, écrit, parlé



