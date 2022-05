Louis-Marie MARTIN

• 10 ans d’expérience reconnue dans le Management commercial et la gestion d'équipe a l'international.

• Expertise dans l'industrie textile et très bonne connaissance des mécanismes BtoB.

• Experience solide en Asie. Problématique liés a l'import export.

• Solide connaissance de conduite du changement dans un environement hautement concurrentiel.

• Gestion d’une équipe multiculturel. Pilotage d’une Business Unit avec une approche centre de profits.

• Intérêt pour les industries a forte valeur technique et le management





Mes compétences :

Négociation commerciale

Management commercial

Management

Vente B2B

Direction commerciale