Ludovic SAVARY

Mes clients me décrivent comme un «BOOSTEUR« de présentations et d'interactions.



Je libère la capacité des professionnels à convaincre et à motiver leurs interlocuteurs clés.

En boostant leur confiance en soi + leur capacité à construire et animer leurs présentations.



Ce n'est pas la taille de mes clients (grands groupes, PME, incubateurs / accélérateurs, start-up, grandes écoles) qui prime, c'est chacun de leur challenge qui me passionne.



Mon cocktail ?

. 15 ans de développement business (marketing, commercial, communication) en grandes entreprises internationales (Nivea, Dulux Valentine, etc.) dont 10 ans de management d'équipes.

. Intervenant au Cours Clément pour les entreprises, passionné par la créativité et l'humour, formé aux différents techniques théâtrales (improvisation en équipe, one man show, savoir être face caméra, etc.)

. Adepte des techniques de développement personnel



Mes compétences :

Communication

Grande Consommation

Innovation

International

Lancement produit

Luxe

Management

Management international

Manager

Marketing

Maroc

Mix Marketing

spiritueux

Vin