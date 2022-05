Professionnel du vin en Belgique depuis plus de 50 ans, Ludwig Cooreman acquiert le Château Bertrand Braneyre en 1993 sur le conseil de plusieurs amis œnologues, connaissant bien le terroir de Cissac, proche des Grands Seigneurs de Pauillac, notamment Château Mouton Rothschild, Château Lafite Rothschild,...



Il s’entoure des œnologues-conseil Jacques et Eric Boissenot, les plus réputés de la Rive Gauche (conseillers de Lafite Rothschild, Margaux, Palmer…) et de Pierre Sadaune, ingénieur ENITA et ancien directeur technique du Château Phelan Ségur.



Son seul but au moment de l’achat du vignoble: réaliser un Grand Vin de Qualité digne de ses voisins de Pauillac.