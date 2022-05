Artiste Mime. ancien Elève du mime Marceau, Therapeute psico-corporel, Energeticien et Professeur deYoga

Après plusieurs années d études et diverses pratiques, J ai créé une nouvelle méthode d appréhender le stress.

Un mélange de l`Art du mime et des méthodes énergétiques liées au rire et au silence.

Travail en entreprise dans le monde entier.



Mes compétences :

qiqong

Yoga

Acupuncture