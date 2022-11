Je suis Lydie PRADA, créatrice de l’entreprise Papy Mamy Company et intervenante en

médiation par l’animal.



Après de longues études en France comme à l’étranger et une dizaine d’années passée dans le domaine des Ressources Humaines je décide de m’orienter vers l’Humain toujours, mais dans un but plus social, afin de l’aider à mieux vivre au quotidien.



Depuis toujours passionnée par les animaux, j’ai souhaité allier mon intérêt pour l’Homme à celui de l’Animal.



Aider les personnes à retrouver un peu de leurs facultés physiques ou psychologiques qui auraient été mises à mal au cours de leur vie, voir mes animaux les apaiser, tant de choses qui m’ont fait choisir la médiation par l’animal comme métier.