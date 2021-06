Magnée JACQUES

Jacques Magnée



Né le 07 Juillet 1968 à Bujumbura, Burundi.

Belge



Jacques Magnée

CDE Aquaculture Expert



Tél : +233 241 435 600

Email : jmagnee@hotmail.com

Skype : jmagnee68

Adress : PMB 146 GPO Accra Central



Expérience professionnelle

Since 2009 Raanan Fish Feed West Africa

Aquaculture Expert - Commercial Director



2008-2009 - Project Manager

Hachery set up, 500 000 fingerlings 5gr /month

CLF Tilapia Fingerlings production

Depuis 02/06 - Professeur à l'Athénée Royale d'Izel

< sum > Enseignement technique et professionnel, 2 et 3ème degré

< sum > Cours d'environnement, d'éducation scientifiques, de production végétale



08/04 à 12/05 - Professeur à l' IPEA La Reid

< sum > Enseignement technique et professionnel, 2et 3ème degré

< sum > Cours d'environnement, d'éducation scientifiques, de production végétale et d' élevage.



01/01 à 08/04 - Pisciculture de Gaume

< sum > Étude du marché et financement du projet. Restructuration.

< sum > Élaboration d'une écloserie et alevinage.

< sum > Valorisation et suivi d'une production labellisée ( Truite d'Ardennes ). Traçabilité, élaboration du cahier des charges + commercialisation.

< sum > Responsable sanitaire, environnement et pathologie.



06/02 à 12/02 - Envirotop : Responsable technico-commercial.

< sum > HACCP conception et contrôle.

< sum > Étude d'impacte ambiantal.

< sum > Laboratoire d'étude de la qualité(UCL, Michamps).

< sum > Formation en qualité des eaux, analyses et traitements. Spectrométrie InfraRouge.



05/00 à 01/01 Gabriel Brasil Empreendimentos: Directeur Technique

< sum > consultance en aquaculture, études de faisabilité de projets

< sum > prospection de négoces et logistique + congrès ISTA 5



1997 à 2000 Gabriel Andina : Gérant technique et commercial

< sum > élaboration d’un projet à niveau national en Colombie

< sum > formation de personnel qualifié et de cadres

< sum > production massive d’alevins de Tilapias rouges+espèces natives+ travail d’amélioration génétique

< sum > conception d'aliments extrudés apropriés : évaluations

< sum > organisation de l’entreprise.







96 à 97 Ecole d’Equitation et d’Elevage de Gesves

+ Haras Balanian à Thirimont (Waimes)

< sum > gestionnaire agronome-nutritioniste équin, éleveur, cavalier, participation à un programme de transferts d’embryons équins

< sum > cours d’élevage, éducateur, organisateur de manifestations équestres nationales et internationales, dressage de chevaux.



92 à 96 Groupe GABRIEL Pisciculture Contrat de formation.et gestion des différents problèmes techniques au sein du groupe

< sum > Gabriel-Ligneuville : processing,transport et logistique

< sum > Gabriel-Malmedy : organisation du travail des équipes processing et logistique

< sum > Gabriel-France : assistant de gestion , restructuration et rénovation des piscicultures .

< sum > Gabriel-Piscimeuse : responsable de production



Formations :

09/80 à 06/87 Enseignement Secondaire Général

St Barthélemy à Liège. (Latin-Math-Langues)



09/87 à 06/90 Gradué en Agronomie

Institut Supérieur Agronomique de La Reid (Graduat)

. Orientation : Technique et Gestion en Agronomie (Distinction)

Mémoire : “ L’alimentation du Cheval “ (Grande Distinction.)



09/90 à 06/91 Gradué en Agronomie Tropicale

Institut Supérieur Industriel à Ath

Mémoire : “Evolution du Marché des Oléagineux”.



Formations complémentaires

09/95 à 06/96 Diplôme d’Aptitude Pédagogique à Jonfosse - Liège

Stages à l’Ecole d’Horticulture de Burnenville à Liège .

Stages à l’Ecole d’Elevage et d’Equitation de Gesves .

09/99 University of Auburn Alabama

"Alimentation des Poissons Tropicaux" ( Short course )

Connaissance des Langues

Français Langue maternelle

Néerlandais Bon

Anglais Bon

Espagnol Bon

Portugais Moyen



Autres MS Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook, MS Explorer…

Permis de Conduire B,C1

Service Militaire en Logistique(régime linguistique néerlandais)

Second degré Équitation, dressage, voltige, obstacle, hipothérapie, guide de randonnée équestre .



Mes compétences :

Agriculture

Anglais

Aquaculture

Espagnol

Langues

Manager

Production

Qualité

Technical manager