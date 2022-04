Marc GOUSSAL

Un parcours professionnel en deux temps, commerce puis RH (soutenu par des formations adaptées : DUT Tech de Co, Ifocop, IAE Master RH).





Après la formation (CNPP), l’informatique (4Front), l’industrie sur un poste internationnal (NCR EMEA), je rejoins l’Energie (Areva) dans un poste opérationnel de Responsable RH puis de DRH d'un site industriel de 1200 salariés et enfin d'une BU de 1500 collaborateurs sur une dizaine de sites en France.



Mon parcours atypique me permet d’être un vrai conseil auprès des opérationnels. Pour moi la fonction RH doit être clef dans l’entreprise et apporter un support d’ordre stratégique. Homme de réseau, je partage avec mes collègues DRH au sein de l'ANDRH des valeurs fortes de solidarité, de convivialité et d'échange.



Mes compétences :

Conduite du changement

Formation

Ressources humaines

RH

Management