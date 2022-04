Notre agence CLM Intérim créée en début d'année 2015 à Melun, privilégie la qualité de la prestation et le respect de ses engagements envers ses entreprises clientes et ses intérimaires. Ainsi nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin que la relation tripartite , soit basée sur la considération, le professionnalisme, la communication et la Confiance.

Nous répondons à vos besoins en personnel ( Intérim - CDD - CDI ) sur les secteurs professionnels :

- BTP

- Transport - Logistique

- Tertiaire







Marcella FERRI

Responsable d'agence



3 place Praslin

77000 MELUN

Tel : 01 64 10 36 62

Fax : 01 64 10 35 99

Portable : 06 14 19 17 09

Email : agence@clminterim.fr



Mes compétences :

BTP

Logistique

Recrutement

Formation professionnelle

Développement commercial

Gestion de la relation client