Marcelle LAFARGUE

Après une première expérience très apprenante chez Arthur Andersen, j’ai intégré l’équipe Systèmes d’information de Pechiney où j’ai tenu des postes couvrant l’ensemble du cycle de vie des applications et des projets.



Cette expérience riche au service de la stratégie business, acquise au sein d’une entreprise en constante évolution (Pechiney-Alcan-Rio Tinto-Constellium), m’a permis d’acquérir de solides compétences en :

- Pilotage, organisation et gestion des évolutions du SI

- Management d’équipe (jusqu’à 20 pers.), multiculturelle, hiérarchique ou fonctionnelle

- Pilotage de projet et études de faisabilité AMOA/MOE (jusqu’à 1 m€)

- Conseil - Assistance MOA, accompagnement des directions métiers

- Management opérationnel

- Méthodologie/Bonnes pratiques SI : ITIL V3 / PRINCE2 / AGILE PM



Mes spécialités

- 16 ans d’expérience sur SAP (HR/MM/PS/ALE/Workflow et l’intégration entre les modules)

- Expertise dans les solutions d’intégration Portail/EAI/Collaboratif

- Très bonne vision de l’intégration des SI

- Spécialiste en Architecture/urbanisation

- Bonne connaissance des processus métier : RH, achat-approvisionnement-stock, gestion de projet

- Environnement multinational – Anglais courant

- Expérience en Fusion/acquisition/désinvestissement





Mes compétences :

AMOA

Architecture

Architecture SI

Audit

audit Management

Certification

Chef de projet

DSI

Élaboration et suivi budgétaire

ERP

Étude de faisabilité

FAISABILITE

Foundation

Gestion Portefeuille

Informatique

Informatique de gestion

ITIL

ITIL Foundation

Maîtrise ouvrage

Management

Management equipe

Pilotage

Pilotage de projet

PRINCE2

RSI

SAP

Stratégie

Stratégie SI

Suivi budgétaire

Système d'Information

Urbanisation

Urbanisation SI