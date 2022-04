Marchand STÉPHANE

PROFIL :

 25 ans d’expérience dans le développement commercial.

 Bonnes facultés d’écoute et de compréhension des enjeux.

 Fort potentiel d’organisation.

 Adaptable à différentes structures d’entreprises.

 Culture packaging industriel multi composants.

EXPERTISE :

 Croissance commerciale, administration des ventes et gestion de comptes clés en B to B.

 Diagnostic et stratégie commerciale.

 Proactif sur les programmes d’analyse de la valeur.

 Management transversal de projets (équipe R&D, développement, qualité et supply chain).

 Maintien de relations de haut niveau avec les décisionnaires.

 Contrôle des indicateurs et reporting financier.



> En charge de 14M€ de CA.



Mes compétences :

Management des ventes

Gestion de projet

Industrie

Croissance commerciale- Management transversal de