Marcia AFONSO

Après plus de cinq ans en tant qu'assistante commerciale dans des PME, et trois ans au sein du leader d’énergie en France j'ai acquis des compétences relative au métier et solidifié mon socle de connaissance commerciale. Doté d'un bon relationnel, organisée, dynamique et polyvalente, j'ai pu développer le respect des procédures, la capacité d'analyse et de synthèse, l'accueil client, la prise de commande, la mise à jour des dossiers, les appels d'offres... tout en étant autonome.



Bilingue Portugais, je peux être votre interlocuteur avec les pays d'Amérique en pleine émergence.





Após cinco anos como assistente comercial em diversas empresas e três anos no líder de energia na Françaadquiri habilidades relacionadas ao negócio e solidifiquei minha base de conhecimento comercial.

Dotada de um bom relacionamento interpessoal, organizada, dinâmica e versátil, pude desenvolver o respeito dos procedimentos, a capacidade de análise e síntese, a acolhimento do cliente (recepçao), a tomada de ordem, a atualização dos arquivos, chamadas para ofertas... em total autonomia.



Português e Francês sao duas linguas que posso praticar, posso ser por completo sua interlocutora com os países de América latina em pleno desenvolvimento.