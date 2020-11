Margaux CABARET

Ingénieur diplômée de l'ENSCBP de l'Institut Polytechnique de Bordeaux, j’ai acquis durant ma formation des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine des polymères et des colloïdes tout particulièrement. La spécialisation “Ingénierie des Polymères et Formulation” m’a permis d’appréhender les différentes techniques de synthèse et de mise en forme de ces matériaux ainsi que leurs applications industrielles. De plus, des professionnels de différents secteurs, dans le cadre de conférences organisées par l’ENSCBP, m’ont apporté une vision novatrice en termes d’avancées technologiques et ont accentué mon intérêt pour la Recherche et le Développement.





Sports et loisirs

danse classique, pratiquée pendant 13 ans en conservatoire



Mes compétences :

Chromatographie

Polymères

FORMULATION /

Affichage environnemental

Bureautique

Environnement

Etude d'Impact sur l'Env

Spectroscopie

Gestion de projets

Spectrométrie

Chimie

Physique

Ingénierie