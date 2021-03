Marie Anne TALLEUX

En tant qu'Ingénieur Agro et Diététicienne Nutritionniste, je suis convaincue que l'on peut bien manger tout en se faisant plaisir !



Grâce à ma double compétence aussi bien technique que managériale, j'ai acquis une dizaine d'années d'expérience en innovation produit, nutrition et marketing.



D'un point de vue personnel, je suis passionnée de sport, cuisine et méditation.

J'ai à coeur également de réduire mon empreinte carbone au quotidien.



Pour plus d'informations, contactez-moi au 06 70 62 60 59.