Marie-Christine POTTEAU

"La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir" A.Einstein

Au-delà la mission de facilitateur et de garde-fou que toute fonction RH peut incarner, sa finalité doit être de pouvoir accompagner le développement de l'Entreprise en permettant à ses hommes et femmes en d'en faire autant.





J'ai découvert les Ressources Humaines, un peu par hasard, au détour d'un salon étudiant. J'ai alors décidé de franchir la porte de l'Institut de Gestion Sociale (IGS) pour découvrir ce métier, qui depuis est devenu le mien.



Mon diplôme en poche, j'ai eu la chance d'entrer dans le vif du sujet en rejoignant la petite équipe RH d'une sucrerie du groupe Saint Louis. Pendant une année, j'ai appris à mettre en pratique la théorie dans le but de répondre à un objectif de l'entreprise. Mais j'ai surtout découvert une façon de vivre ce métier, au plus proche des équipes, des hommes et des femmes qui ont les yeux qui pétillent quand ils vous parlent de leur quotidien, de leur métier, de leur entreprise, ...

J'ai ensuite poursuivi ma route en rejoignant un "jeune" service RH au sein d'une société qui alliait subtilement les métiers de la construction et ceux de l'accompagnement client. La société s'est développée, le service RH a grandi et j'ai suivi le même chemin. Chaque pas m'a permis de découvrir une facette du métier, de la plus technique mais essentielle avec la paye et le suivi budgétaire, à la plus délicate car stratégique via le recrutement et la GPEC, sans oublier celle sans laquelle il est difficile d'avancer la négociation sociale.



Il y a cependant "une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin". Et je préfère de loin arpenter le chemin ! Car il est pour moi essentiel de m'engager avec les autres pour nous permettre d'atteindre ensemble le but fixé. Et dans mon sac à dos, j'emporte une touche de curiosité, une dose de nouveauté et une réserve de bonne humeur ... cela sert toujours !



Au plaisir de faire un bout de chemin ensemble ...



Mes compétences :

Recrutement

Gestion et animation de projets

Paramétrage

Communication interne

Gestion de carrière

Gestion budgétaire

Paie et déclarations sociales

Formation professionnelle

Négociations sociales

Management