Marie-Claire BESANCON

-Expertise en ingénierie de projets d'innovation partenariale

-Expertise en évaluation de projets collaboratifs de R&D et investissements technologiques

-Définition et mise en oeuvre d'écosystèmes d'innovation (feuille de route des pôles de compétitivité, démarches d'open innovation, développement de l'entrepreneuriat, campus d'innovation...)

-Définition de politiques publiques d'innovation et de développement économique



Mes domaines de compétences :

-Analyse stratégique

-Management de projets

-Modélisation économique

-Animation de démarches partenariales, associant des acteurs publics et privés



Secteurs d'intervention :

-Territoires et collectivités

-Enseignement supérieur et recherche

-Santé

-Energie/Usine du Futur

-Mobilité urbaine



Mes compétences :

Innovation

Développement économique

Management

Conseil

Gestion de projet