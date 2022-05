Marie-Claire TAILLIS

Professionnelle du secteur Hôtellerie & Spa-Thalassothérapie depuis plus de 20 ans, j'ai pu exercer mes compétences en management, commercialisation et communication sur différents postes :



-Responsable centre de thalassothérapie au Relais & Châteaux Le Richelieu sur l'île de Ré de 2000 à 2006

-Spa Manager au Vila Sol Spa & Golf Resort, géré par un groupe immobilier portugais et repris ensuite par le groupe Marriott de 2006 à 2008

-Directrice pour l'ouverture du Spa Aquatonic Paris Val d'Europe appartenant au groupe des Thermes Marins de St Malo de 2008 à 2010

-Directrice du centre de thalassothérapie Les Thermes Marins de Perros Guirec de juin 2010 à décembre 2012.

-Directrice générale du Best Western Plus Hôtel de la Baie 4* et de la thalasso Prévithal à côté de Granville depuis janvier 2013 (75 ch Best Western Plus, restaurant, salles de séminaire, 30 cabines de soins).



J'aime les défis, être autonome sur la gestion des équipes et sur la commercialisation. Pouvoir satisfaire et fidéliser les clients avec des investissements sur la décoration, l'innovation technique et de bons protocoles de soins, motiver et pérenniser le personnel tout en contrôlant les coûts sont mes objectifs quotidiens.



Mes compétences :

Commercialisation

Communication

Manager

Spa Manager

Thalassothérapie

Hotellerie 4*