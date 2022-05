Bonjour !



Marie-Claude Dahan



De formation juridique avec un DESS de Droit des Affaires (Spécialisation : Conseil juridique et fiscal d'entreprise), j’ai un parcours professionnel riche et diversifié dans essentiellement 3 domaines : le commercial, la formation et la communication d'entreprise.





Aujourd’hui, après avoir fait mon bilan personnel et professionnel, je me recentre sur mon coeur de métier:



.le Commercial : conseils et services aux entreprises



.la Formation : création, animation et vente de modules de formation liés au Marketing Relationnel

(ou Marketing de Réseau) et à la vente



.la Communication : organisation d'évènements, création de supports de communication visuelle, maillage de réseaux





C’est donc, tout simplement, vers le poste de Consultante Formatrice Indépendante en Marketing Relationnel (ou Marketing de Réseau) ou en Développement Commercial que je me suis dirigée, dans tout ce qui touche les services aux entreprises.



J’ai envie de travailler sur des produits ou services à dimension sociale ou humaine : Bien-être, Emploi, Mieux-vivre, Environnement......





Je peux également animer et motiver une équipe : un groupe plutôt inter générationnelle. Je crois au partage d’expériences et à la synergie de personnes d’âges différents.



Toute mission en France touchant ces disciplines m'intéresse très fortement.



Je suis à votre disposition au 06 81 83 11 04.



Au plaisir de vous rencontrer !



PS : j'ai créé le HUB : "OSER" Objectif Savoir Entreprendre pour Réussir. N'hésitez pas à me rejoindre



Mes compétences :

Commerciale

Consultante formatrice

Entrepreneurial

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation commerciale

Formatrice

Techniques de vente

Vente