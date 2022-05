Bonjour,



Ayant les compétences et la maturité je souhaite assumer des responsabilités au sein d'une équipe pour transmettre mes savoirs faire et donner l'envie de faire, d'être, de construire...



La gestion domaine de prédilection où j'excelle depuis des années (gestion financière, gestion des dossiers contentieux, gestion des règles administratives mises en place en fonction des besoins des services, etc.).



Mon amour des chiffres m'a fait intégrer un service comptable assise d'une bonne gestion, allier la gestion et la comptabilité s'est assuré un bon fonctionnement économique de l'entreprise.



Si vous êtes intéressés par ma démarche, je vous invite à découvrir mon profil où j'ai stipulé toutes mes compétences.



A bientôt



Marie-Claude Minery



Mes compétences :

communicative

Organisée

Rigoureuse

Sérieuse