Marie DE FOUCAUD

Quatorze ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la Communication - Relations Presse - Relations Publiques.



Apres une école de commerce et une première expérience professionnelle à New York dans une agence de RP spécialisée dans le Luxe, j'ai passé

cinq ans chez Publicis Dialog comme Responsable des Relations Extérieures.

Aujourd'hui chez Boucheron depuis six ans, je suis Directrice de la Communication Internationale.



Mes compétences :

Communication

International

Luxe

Presse

Relations Presse

Relations publiques