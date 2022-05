Marie Delvincourt, consultante en gestion des ressources humaines et en responsabilité sociale des entreprises.



Master 2 Management des Ressources Humaines, spécialité Audit social, RSE et Développement Durable.



Après avoir acquis une grande expérience professionnelle au sein de mon cabinet de conseil en qualité de vie au travail (audits sociaux, accompagnements individuels, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences...), je souhaite aujourd'hui intégrer une entreprise, dans ce même domaine et tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines et la RSE.



Ambitieuse, aux compétences variées, à l'écoute, ayant à la fois un esprit d'équipe et une capacité d'indépendance, je souhaite aujourd'hui mettre ces qualités au service d'une équipe.











Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Responsabilité sociétale des entreprises

Audit social

Recrutement

Conseil RH

GPEC

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Bilan social