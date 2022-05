Marie DÉMOLIN

Champenoise d'origine et fille de viticulteurs, jeune passionnée de vin, diplômée d'un master en marketing, je me suis très vite orientée vers une formation en commerce international des vins et spiritueux.

Après plusieurs années d'expérience dans la vente et le marketing, j'ai décidé de ma lancer dans la commercialisation et crée mon agence commerciale en vins et spiritueux : Les Vins de Marie

Je me suis tout de suite passionnée pour le "circuit traditionnel" avec les échanges que l'on peut avoir avec ces professionnels.

Mon plaisir :

- découvrir des vins, rencontrer des hommes et des femmes de talent qui chaque jour, cherchent à extraire les meilleurs raisins de leurs terroirs.

- échanger des savoirs

- partager ma passion du vin



Mes compétences :

Dégustation

Marketing

Communication

Commerce

Management