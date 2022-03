Motivée, diplomate, persévérante et capable de comprendre les métiers et les produits, j'ai acquis une maitrise de la démarche qualité, des normes d’hygiène, de la sécurité sanitaire des aliments, de la méthode HACCP en grande distribution et en restauration commerciale, de la certification de service et la satisfaction clientèle, de normes ISO. Issue du mouvement E.LECLERC depuis plus de 8 ans au poste de responsable qualité, je reste à l'écoute de tout nouveau challenge.