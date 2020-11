Je suis Marie Lach, Psychologue diplômée à Montaigut le Blanc.

En 2010, j'obtenais mon titre de Psychologue. Depuis, je travaille dans le milieu de l'accompagnement et de l'enseignement. J'ai eu la chance de travailler dans des milieux très variés, allant du cabinet de Ressources Humaines au collège, en passant par les salles de l'université et de petites structures de formation.

Enseigner, accompagner, transmettre. Aider. Voici les maîtres mots qui mont guidée tout au long de ces expériences.

Aujourd'hui, je me recentre sur mon parcours d'origine. J'anime des ateliers de formation pour les parents, et je vous accompagne dans mon cabinet.

Je vous offre éthique, écoute et bienveillance.



Plus d'informations :

https://marielach6.wixsite.com/accueil