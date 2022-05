Marie VINCENT

De nature curieuse, je m'intéresse aux évolutions en matière d'accompagnement des personnes en transitions.

Je suis en charge d'un accompagnement renforcé avec une spécialisation sur les publics cadre.

Je m'intéresse à la communication non violente, à l'écoute active, à une approche centrée sur la personne et son potentiel d'évolution.



D'un tempérament optimiste et adapte de la positive attitude j'interviens auprès de mes collègues sur l'animation d'ateliers en lien avec la QVT



Mes compétences :

Conseil en évolution professionnelle

Orientation

Formation professionnelle

Ecoute active

Créativité

Gestion de projet

Empathie