Marilyne DARNE

« La capacité à apprendre plus vite que ses concurrents est pour l’entreprise le seul avantage compétitif durable » A. de Geus.



Convaincue que la formation est le moteur du développement des hommes et des entreprises, et par conséquent, un avantage compétitif durable, je me destine donc, tout naturellement, à travailler au service de la professionnalisation des salariés.

C’est d’ailleurs pourquoi, j’ai réalisé mon mémoire sur le thème de la formation (« Comment mettre en place une stratégie de formation & en optimiser le budget ? ») et ma soutenance sur la GPEC.



La formation n’est pas, fort heureusement, le seul domaine en RH qui m’intéresse, d’où l’intitulé professionnel de ma carte de visite : Chargée de missions RH.

Diplômée d’un Master I RH de l’IGS Lyon « Responsable de la gestion du personnel et de l’emploi », je suis également à la recherche d’une entreprise qui me permettra d’aborder tous les aspects RH.



Mes atouts principaux : j’apprends et m’adapte vite !





Mes compétences :

Vente

Assurance

Management

Assurance Vie

Développement commercial

Conseil