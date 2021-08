Marine MARTEL (PONTIER)

Bonjour,



Personnellement j'adore mon métier car c'est un apprentissage en permanence: il y a toujours des imprévus, des nouveaux outils et méthodes.... C'est donc un beau challenge qui pousse à la fois à donner le meilleur de soi mais qui met aussi l'humain au centre de tout. En effet c'est un travail d'équipe, de communication et de confiance dans le but d'apporter une satisfaction et des solutions dans le respect et la bienveillance.

Sans compter cette vision d'ensemble (savoir où on va, comment, pourquoi, quand, avec qui, à quel prix, quelles sont les limites, etc) qui apporte un intérêt supplémentaire.



Hors apprentissage j'ai plus de 5 ans d'expérience dont 2 ans en tant que maman. Je suis dynamique, persévérante et volontaire.



Au fil du temps j'ai pu acquérir une expérience et des compétences en gestion de projets et d'équipes, en AMOA ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation.



Certifiée Itil v3 foundation et bonne connaissance de la méthode scrum



Titulaire du Permis B ainsi que d'un véhicule personnel



MARTEL Marine

pontiermarine@hotmail.fr

07.80.42.68.55