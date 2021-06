Martin DAVOUST

Tout au long de mon parcours, jai eu lopportunité de découvrir les secteurs de l'hôtellerie restauration, de la qualité et de la supply chain marqué par l'approvisionnement. Evoluer dans des domaines où lingénierie pédagogique, la gestion logistique, l'amélioration continue de qualité et la stratégie de planification mont permis dacquérir de nombreuses compétences personnelles et professionnelles.

Je poursuis aujourdhui mon parcours au sein de lIFOCOP en tant qu'apprenants dans le domaine porteur de la QHSE.



Mes soft skills :



Résolution des problèmes

Empathie

Communication

Gestion du temps

Gestion du stress

Créativité

Motivation

Esprit d'équipe

Curiosité

Humanité

Rigueur



Mes valeurs :



Le respect

La justice

La tolérance

L'équité

L'honnêteté

La responsabilité

La loyauté