Martine BARBEREAU

Mon poste actuel ne devait être que le lien pour passer du non emploi à une vie active. J'avais des projets d'évolution dans cette Entreprise. Et puis la vie privée a pris toute la place sur mes projets professionnels et c'est ainsi que plus de quatre ans se sont passés.

Je suis motivée ,très motivée et prête à relever de nouveaux défis.

J'ai des compétences, de l'expérience et je tiens à les mettre au profit d'une Entreprise qui a besoin d'une personne fiable,responsable, compétente, enthousiasme, qui agit pour et toujours son entreprise.

J'étudierai avec attention toutes propositions sur Paris, Région Parisienne, Hauts de France.



Mes compétences :

Autonomie

Commercial

Commercial terrain

Implication

Relationnel

Relever des défis

Vente

Management