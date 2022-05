Martine CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

Avec près de 180 métiers, le Conseil général des Hauts-de-Seine c'est la possibilité de réaliser vos ambitions dans des domaines d’activité variés : éducation, social et médico-social, environnement, développement économique, culture, transport...

Découvrez les profils recherchés, nos conditions de travail, et le suivi personnalisé que nous proposons toute au long de votre carrière.



Aux portes de Paris, le Département des Hauts-de-Seine propose un cadre de vie agréable, accessible par des transports variés et proposant une importante offre culturelle et sportive. Rejoindre le Conseil général des Hauts-de-Seine, c’est intégrer une équipe de près de 6 500 agents qualifiés qui s'engagent pour un département solidaire et dans des projets innovants afin de préserver et améliorer la qualité de vie de ses administrés.



Intégrer le conseil général, c'est travailler pour un département...



... solidaire et proche de ses administrés

Le département dispose d'un pôle social composé de 3 300 agents. Ils mettent en œuvre la politique sociale du département dans des domaines comme la question du handicap, la protection de la jeunesse et des personnes âgées, l'insertion et l'emploi, la protection maternelle et infantile...



... à proximité immédiate de Paris, le département est un lieu qui allie dynamisme et un cadre de vie de qualité profitant d'un tissu économique dense et dynamique et c'est sur ce territoire que nous vous accueillons :

- le quartier de la Défense, premier centre d'affaires européen

- 1 517 000 habitants

- des axes de communication variés : autoroutes A 13-A 14-A 15-A 86, 3 RER (A, B et C) – 6 lignes de métro (1, 3, 9, 10, 12, 13) – 1 tramway (T2)



... disposant de 7 000 hectares d'espaces naturels dans 18 parcs et jardins et de 66 kilomètres de berges de Seine en cours d'aménagement.



... proposant une importante offre artistique et culturelle, tant sur le département que par la proximité immédiate avec la capitale et le projet de Vallée de la culture.



...s'engageant dans des projets numériques d'importance

... qui construit et entretient les collèges. Le département des Hauts-de-Seine compte près de 72 000 collégiens au sein de 100 collèges.



