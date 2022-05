Martine JACQUET

J’aime entreprendre, relever de nouveaux challenges dans des environnements inédits et c’est ce que j’ai réalisé pendant 30 ans au sein du groupe Carrefour, en France et à l’international. J’y ai mobilisé, que ce soit en management direct ou transversal, pour partager en équipe des ambitions communes.

Professionnelle de la distribution, experte en textile et licencing, le client est au cœur de mes préoccupations ; la connaissance que chacun doit en avoir puis l’intégration de ce savoir participant activement au succès de tout projet commercial.

Aujourd’hui, je souhaite intégrer une entreprise dans laquelle je participe à l’élaboration de la stratégie pour ensuite, en équipe, mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. C’est cela que je vise que ce soit sous forme de mission ponctuelle ou d’ambition à moyen ou long terme.