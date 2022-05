Mathilde RODRIGUES

Chef de service d'un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap travaillant en ESAT. Notre établissement accueille 30 adultes + 2 accueils temporaires et propose un accompagnement éducatif adapté et personnalisé.



Mes compétences :

Qualité

Economie sociale et solidaire

Management

Ressources humaines

Gestion de projet

Animation de réunions

Droit du travail

Partenariats

régulation situation complexe

Organisation du travail

Gestion des conflits