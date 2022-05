Mathilde SIRAMY-HAMMADI

Parcours professionnel



-------------------------

Colgate Palmolive



Depuis Septembre 2014

En transition (bilan et formations) vers une nouvelle affectation au sein du Groupe Colgate Palmolive.



2004-2010

Congés / Expatriation en famille

(Maman d'Adam, né le 9 novembre 2003 et Basile, né le 8 Septembre 2006)



2001- 2004

Finance Manager, CP Global Export & Middle East Business development (France)



1998-2000

Senior Corporate Auditor, CP Headquarters, New York (USA)



------------

Arthur Andersen, Barbier Frinault & Associés



1997-1998

Junior Auditor, Neuilly (France)



Mes compétences :

Communication.

Expatriation

Gestion de projet

Finance d'entreprise