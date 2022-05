Mathilde THÉBAULT

Après l'obtention de ma première année de Master : Recherche en Ingénierie en Biosanté (Biologie santé sciences du médicament), attirée par la qualité et le secteur industriel, j'ai décidé de poursuivre mes études en MBA Ingénierie des Procédés en Biologie Industrielle.



Cette année au sein de l'école de la double compétence (Ionis STM), m'a permis d'acquérir des compétences en gestion de projets et en management de la qualité, qui viennent compléter mon profil scientifique. A cela s'ajoute un stage de 6 mois chez Aoste en qualité négoce et sous traitance, qui me prépare au métier auquel j'aspire : Responsable Qualité



Je recherche à partir du 04 décembre 2017 un poste d’ingénieur qualité dans le secteur de l’agroalimentaire.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Normes Qualité

Normes ISO

Assurance qualité

Culture cellulaire

Management de la qualité

Biologie cellulaire

Biotechnologies

Analyses biologiques

Expérimentation animale

Microbiologie

Microsoft Office

Management

Gestion de projet

Audit

neurosciences

SAP OFFICE

SAP

Risk Assessment