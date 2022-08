Sabine CANNELLE

Femme d'action, j'aime maîtriser les projets qui me sont confiés, dans leur globalité comme dans les détails.



Je raisonne sans frein mais suis quelqu'un de rationnel. J'aime apprendre et j'aime transmettre en utilisant des vecteurs émotionnels.



L'industrie est une passion pour moi, car c'est le symbole de la contribution de chacun à l'obtention du résultat final. Le savoir, la performance individuelle, et les idées sont mises au service de l'entreprise.



Je suis quelqu'un qui aime les projets, l'adrénaline, l'humain et la bienveillance.



J'apprécie le travail d'équipe, tout en restant indépendante sur les dossiers qui me sont confiés.

Contribuer à l'édifice, c'est pour moi la satisfaction de grandir ensemble.







Mes compétences :

Organisation professionnelle

Stratégie achats

Négociation

Communication

Leadership