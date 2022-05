Mathilde VAUTIER

Après un parcours dans la Gestion des Ressources Humaines où j'ai travaillé avec de nombreux collaborateurs étrangers, j'ai décidé de me reconvertir vers l'enseignement du Français Langue Étrangère (FLE).



J'établis des choix didactiques et je mets en œuvre les progressions pédagogiques que j'ai élaborées pour des cours de niveaux A1 à C1. Il s'agit de cours d'étude de la langue, de compréhension et d'expression écrite ou orale.



Je suis par ailleurs habilitée en tant qu'examinateur-correcteur DELF A1 à B2.



Mes compétences :

Anglais

développement RH

Formation

Recrutement

Animation de groupes

Enseignement universitaire

Français Langue Etrangère