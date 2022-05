Mathilde VILLIEN

Mes 5 années de Recherche en biochimie à visée thérapeutique m’ont attiré vers la Qualité, la Sécurité et l’Environnement... Et maintenant je m’épanouis en tant que qualiticienne de dispositifs médicaux.



Forte d’une expérience de plus de 3 années dans l’industrie des dispositifs médicaux, j’ai occupé des postes clés en Qualité de la conception à la validation de la production et en Affaires Réglementaires au travers des dossiers techniques produits.



Actuellement, je recherche activement un poste en Rhône-Alpes...







Mes compétences :

Biochimie

Biologie

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Chimie

Dispositif médical

Environnement

Médical

Nanotechnologies

Qualité

REACH

Risque chimique

Sécurité