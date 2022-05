Matteo NICOLO

2004 – 2007 Directeur Commercial pour l’Afrique occidentale, le Maghreb et les DOM-TOM (Revenue 15M€)

Lexmark Africa (Bluemark International), Thiais, France

Filiale de Lexmark International: société multinationale spécialisée dans la production et la commercialisation d’imprimantes et consommables (12.000 personnes, $5.3 milliards)

Responsabilités:

• Supervision d’une équipe en charge de 36 territoires

• Elaboration et mise en œuvre de la stratégie commerciale de la société

• En 4 ans atteinte d’une croissance de 50% en CA et de 100% en unités vendues, amenant à des gains de parts de marché

• Restructuration du réseau de distribution de la société (de 65 à 20 partenaires directs)

• Gestion des budgets marketing et voyages (450K€) et définition des promotions commerciales

• Définition et mise en place de nombreux outils de reporting des ventes pour toute la société afin d’analyser la performance opérationnelle



2002 – 2003 Responsable de zone DOM-TOM et Océan Indien

Lexmark Africa (Bluemark International), Thiais, France

Responsabilités:

• Développement de l’activité sur 9 territoires

• Restructuration et gestion du réseau de distribution de la zone (20 partenaires directs)

• En un an, augmentation du CA territoire de 3.7M€ à 4.3M€ (dans un contexte de stagnation du marché) grâce à un développement du portefeuille clients dans tous les segments



2000 - 2002 Chef de Produit Business Solutions

Lexmark International, Paris, France

Division Export (Europe de l’Est, Grèce, Turquie, Moyen Orient, Afrique)

Responsabilités:

• Gestion de 3 lignes de produits, lancement de 20 nouveaux produits en 2ans et demi, et coordination d’un réseau de 14 partenaires directs couvrant 101 pays

• Développement et mise en œuvre de 15 formations pour les partenaires sur la vente des solutions d’impression Lexmark (50% en France, 50% à l’étranger)

• Organisation de 10 événements grands comptes et revendeurs dans les pays de la division Export, et présentation des offres entreprise de Lexmark devant de larges audiences

• Coordination du déploiement local des alliances internationales



1999 Analyste Etude de Marché

Lexmark International, Buenos Aires, Argentina (Mission de 3 mois)

Responsabilités:

• Evaluation de la position de Lexmark dans le marché de la grande distribution en Argentine

• Conduite d’une étude de marché: 120 entretiens en grandes surfaces et chez les revendeurs

• Proposition d’un plan d’action à la direction de la zone Amérique du Sud



1997 - 1998 Marketing Planner

Lexmark International siège EMEA, Paris, France

Division des imprimantes grand public

Responsabilités:

• Prévision des ventes et allocation des imprimantes et consommables aux filiales européennes (13 filiales directes et exportation sur 114 pays)

• Interface entre le Marketing et la supply chain sur toute la zone EMEA afin d’assurer une planification optimale

• Analyse des ventes par canaux de distribution et recommandations à la direction EMEA de la division



Mes compétences :

Commercial

Commercial export

Export

Grands comptes

International

Langues

MBA

Mobile