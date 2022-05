Medghoul ABDELMALEC

Très forte expérience achats - stratégie, négociation, organisation.

Très bonne connaissance des technologies électroniques "forte puissance" et électromécaniques. Couverture Mondiale, et en particulier asiatique (Japon, Chine, SE Asie, Corée,...)

Management du changement, en interne et chez les fournisseurs pour améliorer les performances...

Goût du challenge.



Mes compétences :

Management

Management du changement

Negotiation

Qualité

Gestion de projet

Industrie

Direction générale

Amélioration continue

Conduite du changement

six sigma

lean manufacturing

suppliers management

strategie