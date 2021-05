Mehdi RÉKAÏBI

Je suis formateur indépendant depuis mars 2015 dans les domaines du commerce et de la communication, je travaille actuellement pour des clients majeurs dans leur secteur d'activité, parmi eux, le Groupe Saint Gobain à travers ses différentes filiales liées aux négoces des matériaux de construction, Point P, La plate forme du Batiment, Cédéo, Brossette, L'Asturienne...La formation dispensée peut permettre au stagiaire l'obtention d'un certificat professionnel reconnue dans le secteur du négoce au sein de l'école propre au groupe "Campus Pro".



Mon action de formation la plus récente est la formation des agents Enedis (ex ERDF) de la région Champagne-Ardennes à la « Relation Client » en lien direct avec le client sur le terrain ou par téléphone, formation dont le dispositif se poursuivra en 2017.



J'interviens dans des secteurs d'activités différents, aux problématiques spécifiques, dans le cadre de plans de formations dédiés que j'ai élaboré en relation avec mon client et en fonction d'un cahier des charges spécifiques et minutieux.



En tant que professionnel de la formation et riche d'une expérience personnelle probante dans le commerce et la communication, mes formations sont pratiques, dynamiques, illustrées de cas concrets, accessibles à toutes et à tous, faites de partages et d'échanges dans l'acquisition du savoir.



