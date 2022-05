Meyril DUPUY

Après une expérience réussie dans l’encadrement d’équipes techniques et administratives, la gestion et coordination de prestataires techniques, l’organisation de départements dédiés aux services clients et la vente de contrats de services, je souhaite évoluer comme Responsable Exploitation Immobilier, Asset manager et puis Directeur Immobilier.

Je suis actuellement la formation Master spécialisé: Management de l'Immobilier et des services auprès de l'ESTP.



Mes compétences :

Appel d'offres

Conduite du changement

Coordination

Encadrement

Encadrement d'équipes

Gestion de litiges

Multitechniques

Restructuration