Michael FERAT

Mon métier: développer conjointement les hommes et les organisations.

Je m’approprie la vision de l’entreprise pour la partager auprès de mes équipes sur le terrain, en favorisant l’adhésion.

Mes compétences sont:

-1- Le management de grosses équipes au sein de secteurs industriels,

-2- Les méthodes (Lean Manufacturing, amélioration continue, 6 sigma, qualité),

-3- La conduite du changement,

En tant que manager, je prends mes décisions en fonction du cadre stratégique défini par le comité exécutif. Je diffuse ensuite à l'ensemble de l'organisation et sur le terrain.

Ce que j’apprécie particulièrement dans ma fonction de manager c’est de responsabiliser les acteurs, les fédérer autour de projets, et ceci, avec pour objectif de toujours respecter nos engagements.



Un challenge opérationnel: contacter moi



